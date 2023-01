Ga jij met de fiets naar het werk? Dan heb je vanaf mei sowieso recht op een vergoeding

Euro stijgt naar hoogste peil sinds april

De euro is naar het hoogste niveau sinds april vorig jaar gestegen. De Europese eenheidsmunt, die vorig jaar nog enige tijd minder waard was dan de dollar, noteert maandag aan 1,0892 dollar. Even werd boven de 1,09 dollar gekoerst. De euro zit in de lift door de verwachting dat de rente in de eurozone met stevige stappen verder zal worden verhoogd.

23 januari