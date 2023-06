Ga je voor een gereglementeerd spaarboekje of niet? En wat met de inleg? Vier aandachtspunten in je zoektocht naar de ideale bank én rekening

Mijntelco Voldoende aan een beperkt aanbod tv-zen­ders? Dan spaar je hoe dan ook geld uit door te kijken via een app

Met een smart-tv kan je programma’s of series bekijken via apps. Je kan er perfect je favoriete televisiezenders mee volgen, maar ook Netflix of YouTube. Leuk, maar er komt ook keuzestress bij kijken: gooi je je decoder buiten en kijk je naar een beperkt aantal zenders via een app, of blijf je bij oude gewoontes? Wat is trouwens mogelijk met zo’n app? En hoeveel bespaar je ermee? Mijntelco.be zocht het uit.