Ga je een huis kopen? Deze 10 fouten mag je zeker niet maken

LiviosBen je op zoek naar een eigen woning? En heb je je verlanglijstje al klaar? Dan is de kans groot dat je daarbij niet altijd op de juiste zaken let. Uit een navraag bij makelaars blijkt dat huizenjagers vaak dezelfde fouten maken bij hun woningaankoop. Bouwsite Livios legt uit hoe jij ze voorkomt.

1. Staar je niet blind op een deadline

Een deadline stellen bij de zoektocht naar een pand is prima en helpt om een finale beslissing te kunnen nemen. Maar staar je er niet blind op. Als je de deadline te strak zet en deze met rasse schreden ziet naderen, kan je overhaast beslissen en heb je later spijt. Als je jezelf anderzijds bijvoorbeeld had voorgenomen om minstens acht panden te bezoeken alvorens een beslissing te nemen en nummer 4 blijkt al je droomhuis te zijn, stel de aankoop dan niet verder uit.

2. Selecteer panden niet enkel in functie van wat je verlangt

Bespaar je veel frustratie: selecteer een pand niet enkel in functie van wat je verlangt, maar hou rekening met je financiële draagkracht en de (toekomst)mogelijkheden die elk pand biedt. De algemene vuistregel op de markt stelt dat je zowat een derde van je maandinkomen kunt spenderen aan vastgoed (huur of afbetaling van je hypothecair krediet), maar uiteraard moet je ook je persoonlijke gezinssituatie mee in rekening nemen bij het bepalen van een eindbedrag. Sta ook stil bij de mogelijkheden die elk pand biedt en heb oog voor bijvoorbeeld de mogelijkheid om de zolder om te vormen tot een leefruimte, de benedenverdieping te herindelen of voor het feit dat de buurt aan het (her)opwaarderen is. Zie je de mogelijkheden niet meteen? Lees hier welke kanten je uit kan met een kale zolderkamer.

3. Kies niet alleen op basis van wat je niet wil

Door panden te selecteren op basis van wat je niet wil, loop je het risico om heel wat moois te laten schieten. Bepaal op voorhand enkele onmisbare criteria en schrap panden enkel indien deze ‘must have’-criteria ontbreken. Niet alleen vergroot je het aanbod van mogelijke panden, ook kan je de beschikbare panden op een objectievere manier met elkaar vergelijken.

Tip: Laat je als huizenjager niet enkel leiden door het unieke karakter of de authentieke elementen van een woning. Hou ook rekening met deze praktische zaken.

4. Kijk verder dan de gevel

Aansluitend op de vorige tip, bezoek de woning voordat je een oordeel velt. Een foto zegt niet alles. Staat de gevel je niet aan? Neem dan toch de moeite om binnen te kijken, misschien bevindt er zich achter die gevel wel een verborgen parel, is het hele achterhuis gerenoveerd of word je verliefd op de prachtige tuin.

5. Ligging, ligging en ligging

Hou bij een bezoek altijd de locatie in het achterhoofd. Een kamer kan je vergroten, een zolder verbouwen, maar de ligging van een woning ligt vast. Check de afstand tot je werk en de school, de nabijheid van een bakker, supermarkt... Neem de kostprijs van het woon-werk- en de woon-schoolverplaatsing mee in rekening. Een rustige omgeving biedt tal van voordelen, maar kan ook knap frustrerend zijn als je altijd de wagen moet nemen. Check hier de mobiscore van de regio waar je zoekt.

6. De vergunningen niet controleren

Een rustig gelegen woning kan een keerzijde hebben: soms zijn ze zonevreemd. Na verloop van tijd kan de gemeente besluiten om het gebied waar de zonevreemde woning zich in bevindt om te vormen tot bijvoorbeeld energiewinningsgebied of overstromingsgebied. Controleer zeker het gewestelijk bestemmingsplan en ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone waarin het pand zich bevindt. Bevraag je ook of alle (bij)gebouwen wettelijk gebouwd zijn.

7. Constant rekening houden met de mening van Jan en alleman

Het is logisch dat je raad vraagt aan familie of vrienden, maar let er toch op dat je eigen mening hier niet volledig bij inschiet. Smaken verschillen en wat voor de ene belangrijk is, is daarom voor jou niet belangrijk. Uiteindelijk ben jij diegene die er zal wonen.

8. Jammer, het huis valt net buiten ons budget

Ga je financiële draagkracht na en leg een maximumbudget vast. Durf ook naar die panden te gaan kijken die net iets boven de vastgelegde prijsklasse vallen. Je kan altijd een bod uitbrengen. Het is best mogelijk dat je het pand voor een lagere prijs kan aankopen dan de vraagprijs.

9. Bijkomende kosten vergeten

Bepaal op voorhand het budget dat je wil en kan spenderen aan de aankoop. Vergeet niet dat je ook nog bijkomende kosten moet betalen zoals de notaris, brandverzekering, onroerende voorheffing, ... Ga op voorhand ook na wat de eventuele of noodzakelijke renovatiekosten zijn en maak een realistische raming van de kleine en/of grote verbouwingen die je wenst uit te voeren. Probeer de werken gespreid uit te voeren. Hier vind je een overzicht van de bijkomende kosten.

10. Toch nog een nachtje over slapen

Na een rustig en rationeel voorbereidingsproces, moet je niet bang zijn om je te laten leiden door emotie. Zit het gevoel bij een woning goed, ga er dan voor!

Bron: Livios