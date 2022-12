Ga je best voor een telecombundel of voor aparte diensten? Dit is het verschil op je maandelijkse factuur

MijntelcoHeel wat consumenten kiezen nog altijd voor een telecombundel met internet, telefonie en tv zonder te weten of dat voor hen de voordeligste optie is. Afhankelijk van je noden en je verbruik, kan het interessant zijn om voor elke dienst een afzonderlijk abonnement te nemen. Mijntelco.be gaat na wat je kan besparen.

Kiezen voor een all-in bundel heeft natuurlijk zijn voordelen. Doordat al je telecomdiensten onder één operator vallen, is het overzichtelijker om het geheel te beheren. Heb je vragen of klachten over internet, televisie of telefonie, dan kun je op één adres terecht.

Toch is het best mogelijk dat een bundel voor jou niet noodzakelijk de goedkoopste formule biedt. All-in bundels zijn doorgaans vrij ruime formules, maar vaak heb je niet alles nodig. Denk aan een internabonnement met een hoge limiet of snelheid, terwijl je die eigenlijk niet gebruikt. Of een mobiel abonnement met een datalimiet van 5 GB, waarvan je maandelijks meer dan de helft over hebt.

Daarom gingen we na of je kan besparen door je pakket uit elkaar te halen en per dienst een afzonderlijk abonnement af te sluiten, al dan niet bij verschillende operatoren.



Een telecomabonnement op maat afsluiten? Vergelijk hier actuele prijzen (inclusief promo’s) en vind de formule die het beste bij je past.

Meest gekozen telecombundels

Volgens de vergelijker van Mijntelco.be is het Flex-pack van Proximus vandaag de meest gekozen telecombundel voor internet, (mobiele) telefonie en tv. Dat komt allicht door de tijdelijke promotie waarbij je de eerste drie maanden 59,99 euro per maand betaalt in plaats van 89,99 euro. De opstartkosten bedragen 59 euro.

Een andere vaak gekozen bundel is Love Trio met GO Plus van Orange. Dat omvat onbeperkt internet aan een maximumsnelheid van 150 Mbps, onbeperkte telefonie met 11 GB mobiele data en een beperkt televisieaanbod via de app van Orange. Kostprijs: 60,50 euro per maand en 59 euro opstartkosten.

Wil je dezelfde bundel, maar met alle zenders via een decoder, dan betaal je maandelijks 69 euro. De opstartkosten bedragen ook hier 59 euro. De bundel van Proximus en de twee pakketten van Orange vormen de basis voor onze vergelijking.

Aparte mobiele data

Het mobiele datavolume dat bij de Love Trio-bundel van Orange hoort, namelijk 11 GB, is misschien wat aan de hoge kant. Met 5 of 10 GB heb je in veel gevallen al voldoende. Dat laat je dan ook toe om heel wat te besparen.

De beste prijs vinden we vandaag bij Youfone. Voor een maandelijks bedrag van 10 euro heb je al een abonnement met 200 belminuten en 6 GB mobiele data. Wil je meer belminuten en meer data, dan kan je bij edpnet terecht: 400 belminuten en 10 GB mobiele data voor 11 euro per maand. Dat lijkt dan ook de aantrekkelijkste formule.

Aparte televisie

Geen enkele operator biedt vandaag aparte tv-abonnementen aan. Je bent telkens genoodzaakt te kiezen voor een combo van tv en internet. Rekening houdend met onze criteria op het vlak van internet, komen we uit bij Telenet of Orange.

Een Easy Internet-abonnement bij Telenet kost je maandelijks 60,85 euro (nu tijdelijk 31,41 euro) en biedt je een volume van 150 GB en een maximumsnelheid van 100 Mbps. Het tv-aanbod omvat alle zenders via decoder.

Bij Orange surf je voor 50,50 euro per maand onbeperkt en aan een maximumsnelheid van 150 Mbps, waarmee dat de goedkoopste bundel is zonder korting. Hier ben je wel genoodzaakt tv te kijken via de Orange-app en heb je keuze een uit een beperkt aantal zenders. Wil je die bundel met een volledig tv-aanbod, dan betaal je maandelijks 59 euro.



Bespaartip: TV kijken via een app kan je telecomfactuur stevig verlagen.

Slotsom

Voor wie een Flex-bundel heeft bij Proximus, zijn er duidelijke besparingsmogelijkheden na de eerste drie maanden. Wie zijn abonnement vervangt door een apart abonnement voor mobiele telefonie en een bundel voor internet en tv, bespaart maandelijks bijna 20 euro. Let wel op de kleine lettertjes op je factuur. Daarin staat vanaf wanneer je je Flex-bundel bij Proximus kan opzeggen.

Klanten bij Orange die een Love Trio-pack met GO Plus hebben, hoeven enkel mobiele telefonie uit hun abonnement te halen en een apart abonnement bij Youfone of edpnet te nemen. De totale kostprijs voor de drie diensten komt dan quasi neer op 60,50 euro of 69 euro per maand, naargelang je voor tv-kijken via de app of decoder kiest. Die prijs is vergelijkbaar met die van een all-in bundel bij Orange. Het grote verschil is dat je bij Youfone en edpnet wel meer waar voor je geld krijgt.

Zonder televisie

Voor de goede orde zetten we toch ook nog even de meest interessante internetabonnementen op een rijtje, want misschien denk je erover na om helemaal geen tv-abonnement meer te nemen.

Ga je opnieuw voor onbeperkt internet met een snelheid van 150 Mbps, dan kom je uit bij edpnet als goedkoopste optie. Een Fiber XS-abonnement kost je maandelijks 35,95 euro. De opstartkosten zijn wel aan de hoge kant: 261,85 euro, met nu een tijdelijk aanbod van 159 euro.

Hoeft je internet niet onbeperkt te zijn en is een limiet van 150 GB voldoende voor jou, dan is de Home Flybox (150 GB) van Orange een optie. Die kost je maandelijks 22 euro en de opstartkosten bedragen tijdelijk 39 euro in plaats van 129 euro. Om te weten of die limiet voldoende is voor jou, check je best je maandelijks verbruik op je factuur. Ligt dat ruim onder de 150 GB, dan ga je best voor deze optie.

Door je tv-abonnement voorgoed op te zeggen, kunnen klanten van Proximus met een Flex-pack tussen 43 en 57 euro besparen. Als klant van Orange kom je uit bij een besparing tussen 12 en 26 euro, afhankelijk van het huidige abonnement.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn..