Futuristisch speeltje voor miljardairs: superjacht met figuur van zwaan

03 september 2020

11u11 2 Geld Zelf dobbert u mogelijk graag op het water in een opblaasbare roze flamingo, maar voor miljardairs mag het iets meer zijn. Daarom heeft een Italiaanse ontwerper een superjacht bedacht in de elegante vorm van een zwaan. Dankzij de lange nek, die helemaal kan buigen, krijgt de ‘kop’ van de zwaan een extra functie.

Voor alle duidelijkheid: het schip is nog niet klaar. Van zodra iemand zich aandient met een zak geld die groot genoeg is, wil Pierpaolo Lazzarini er wel aan beginnen bouwen. Zijn Lazzarini Design Studio uit Rome staat immers bekend om futuristische ontwerpen van auto’s, vliegtuigen en boten, die vaak ook echt gemaakt worden.

Het superjacht in de vorm van een zwaan heet ‘Avanguardia’ en is 137 meter lang. De controlekamer bevindt zich in de kop van de zwaan. De lange nek kan zowel inklappen - voor meer aerodynamica - als uitklappen.

Afneembare kop

Bij het uitklappen buigt de nek helemaal tot aan het water, waarna de kop los kan komen. Dat is immers een apart jacht van 16 meter lang dat je kan gebruiken voor uitstapjes. Het superjacht zelf kan je in dat geval besturen vanuit een extra controlekamer op een bovendek.

Er is op het schip plaats voor een 60-tal opvarenden, personeel en crew inbegrepen. Er zijn vijf verschillende dekken. Achteraan is plaats voor een helikopter en er zijn poorten voor twee ‘Lazarini Jet Capsules’, een soort van overdekte speedbootjes. Onderaan is plaats genoeg om verschillende supercars te stallen.

Wie het extra speciaal wil maken, kan de boot ook in een donkere kleur bestellen, een ‘zwarte zwaan’ dus. De kostprijs van de ‘Avanguardia’ wordt geschat op minstens enkele honderden miljoenen dollars.

