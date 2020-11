‘Friends’ doet Hanne de das om in ‘Verdubbel Je Loon’ op Qmusic: zoveel verdient zij als verzekeringsbediende

Een bekende serie over 6 vrienden in New York bleef Hanne (32) net te lang onbekend. Daardoor kon de verzekeringsbediende uit Tongeren haar maandloon van € 1690,99 niet verdubbelen in het gelijknamige programma op Qmusic. Aan haar deelname houdt ze wel nog 80 euro over dankzij haar 8 juiste antwoorden.

Wie is zij?

• Hanne Castermans (32) uit Tongeren

• Woont samen met haar vriend

• Bediende in een verzekeringskantoor

Haar inkomen

• € 1690,99 netto per maand

Hanne werkt nu bijna 3 jaar als verzekeringsbediende en dat doe ze met heel veel enthousiasme. “Er heerst een heel fijne sfeer op de werkvloer”, vertelt ze. “Maar ik ben eigenlijk kapster van opleiding. Dat deed ik ook voor mijn job in het verzekeringskantoor, maar dat werd na een aantal jaar fysiek te zwaar. Ik kon niet meer de hele dag op mijn benen staan. Toen heb ik me omgeschoold en ben ik via mijn vriend bij het verzekeringskantoor terechtgekomen. En over mijn loon daar mag ik zeker niet klagen.”

Beste aankoop?

“Dat is zonder twijfel het huis dat ik samen met mijn vriend gekocht heb. Daar wonen we nu ongeveer een jaar. Ervoor huurden we, dus dit was wel een grote stap. Maar dat natuurlijk wel naarmate je ouder wordt (lacht).”

Grootste miskoop?

“In mijn jeugdjaren heb ik veel te veel geld uitgegeven aan kleren. Ontzettend veel kleding bleef gewoon in mijn kast liggen, ook omdat ik een kappersopleiding volgde en dure kleren daar natuurlijk niet veel gedragen mochten worden. Maar op jonge leeftijd zijn er niet veel zaken om je zorgen om te maken, dus bleef ik - zoals vele jonge meisjes - gewoon kopen.”

Duurste aankoop?

“Uiteraard waren dat ons huis en de auto, maar daarnaast heeft ook ons hondje wel wat geld gekost. Maar daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Het is een Cavalier King Charles, zoals in de film Lady en de Vagebond.”

Wat als je de Lotto wint?

“Dan gaan we ongetwijfeld ons huis helemaal verbouwen. In dat geval zou ik de oriëntatie van de woning anders inrichten, zodat we zicht hebben op onze tuin. Maar als we effectief de Lotto winnen, kunnen we misschien zelfs een ander huis kopen of zelf bouwen.”

Maakt geld gelukkig?

“Geld maakt volgens mij niet meteen gelukkig, maar het niét hebben van geld kan wel ongelukkig maken. Het is dus sowieso een welgekomen duwtje in de rug.”

