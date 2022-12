Frederik Laeremans (35) uit ‘The Sky is the Limit’ openhartig over zijn geldzaken: “In plaats van te werken voor geld, moet je je geld voor jou laten werken”

“Ik doe mijn geld liever op dan financiële risico’s te nemen”: acteur Ivan Pecnik (56) laat in zijn portemon­nee kijken

Ivan Pecnik (56), bekend van zijn legendarische rollen in ‘Sara’ en ‘Tegen de Sterren op’, speelt vanaf februari mee in de musical ‘Legally Blonde’ in de Antwerpse Stadsschouwburg. Zelf is de acteur allesbehalve ‘blond’ als het op geldzaken aankomt. “Lucy en ik hebben onze centjes samengelegd en geïnvesteerd in een ruime gezinswoning”, vertelt hij in onze rubriek centen en percenten.

19 december