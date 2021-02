Françoise Chombar, opgeleid als tolk, maar jarenlang leading lady in Belgische techwereld stopt als CEO van Melexis

“Nee, we hadden dat niet afgesproken. Hij wist niets van mijn beslissing en ik ook niet van de zijne.” Met droge humor legt Françoise Chombar uit dat er geen kruisbestuiving was tussen Amazon-baas Jeff Bezos en haarzelf in hun beslissing om deze week de stoel van CEO in te ruilen voor die van voorzitter van de raad van bestuur. Daar volgt Chombar ene Roland Duchâtelet op, met wie ze in 1989 samen met haar man Rudi De Winter het technologiebedrijf Melexis begon. Dat groeide onder haar leiderschap uit tot een wereldspeler. In elke nieuwe auto zitten gemiddeld 13 chips van Melexis.