Fouten bij de opzeg van een autoverzekering: veel voorkomende klacht bij de Ombudsdienst Verzekeringen

Welke fouten komen het meeste voor?

De voorwaarden om een autoverzekering over te dragen naar een andere verzekeraar schrikken veel mensen af. Om hun nieuwe klanten gerust te stellen, bieden verzekeraars aan dat zij de opzeg van de lopende autoverzekering zullen regelen. “Uiteraard verloopt dat heel vaak correct, maar we moeten vaststellen dat één op de vijf vragen die we krijgen over autoverzekeringen te maken heeft met tekortkomingen of fouten bij de opzeg”, zegt Laurent de Barsy, ombudsman van de Verzekeringen België. Het rapport toont aan dat fouten in de datum van de opzeg van het vorige contract of de startdatum van de nieuwe polis vaak voorkomen. Ook louter administratieve fouten zoals het noteren van een verkeerd contractnummer zijn geen uitzondering. In sommige gevallen werd de oude verzekeraar niet gecontacteerd.

Hoe zeg je een autoverzekering correct op?

Adviezen ombudsman

Wordt het binnenkort eenvoudiger om je autoverzekering op te zeggen?

Vooruit wil de overstap naar een andere autoverzekering makkelijker maken. Kamerfractieleider Melissa Depraetere diende daarover in mei 2021 een voorstel in. “Op een of andere manier is de markt volledig in slaap gewiegd, met een duurdere polis voor heel wat Belgische gezinnen als gevolg. Het feit dat het ook om een complexe markt gaat, zal zeker niet helpen”, zegt Melissa Depraetere. Ook in 2019 diende Patrick Prévot (PS) al een gelijkaardig wetvoorstel in. Van zodra een polis niet meer financieel aantrekkelijk is, of de verzekeraar niet langer het product aanbiedt, moet veranderen van autoverzekeraar volgens Prévot eenvoudiger kunnen. Eén jaar na de start zou de polis zonder voorwaarden kunnen opgezegd worden. Buurlanden Nederland en Frankrijk passen dit systeem al langer toe. Daar is een verzekering maandelijks en in sommige gevallen zelfs dagelijks opzegbaar.