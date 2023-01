Fout cadeau gekregen? Zo verkoop je het via Facebook: “Wil je de lieve vrede bewaren? Je kan de advertentie verbergen voor je vrienden”

Niet alle cadeaus die je krijgt, vallen in de smaak. Weggeven of verkopen via Facebook Marketplace is gratis en efficiënt, maar hoe pak je dat het best aan? En hoe zorg je ervoor dat de milde schenker niet ziet dat je zijn prachtige geschenk meteen weer te koop zet? Onze journaliste zocht het uit.