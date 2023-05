Forse winstgroei voor grootste olieconcern van Rusland, ondanks sancties

Inflatie daalt naar 5,2%: welke producten zijn goedkoper en duurder geworden?

De inflatie, die aangeeft hoe snel het leven duurder wordt, is opnieuw licht gedaald. De gemiddelde prijzen stegen in mei ‘maar’ met 5,2%. Dat is al geleden van oktober 2021. Bovendien is voeding deze maand voor het eerst in lange tijd minder duurder geworden. “Het gaat hier vooral om ontbijtproducten.”