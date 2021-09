Forse toename van afbetalingsplannen bij Vlaamse overheid

Nieuwe cijfers tonen aan hoe sterk uw autobelas­ting gestegen is: “Vlaming betaalt zich blauw aan groenere taksen”

7 februari Wie vandaag in Vlaanderen een auto koopt, betaalt daar in veel gevallen een pak meer belastingen op dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het groener fiscaal regime dat eind 2015 ingevoerd is, kent voornamelijk verliezers. “De meeste Vlaamse autobestuurders betalen zich blauw.”