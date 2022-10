Forse belastingvermindering op komst voor laadpaal die in twee richtingen stroom levert

OPROEP. Hoeveel betaal jij iedere maand voor je gas en elektrici­teit? Ons energiepa­nel geeft tips om te besparen

HLN is op zoek naar 4 mensen die willen getuigen over hun energierekening en bereid zijn om met naam en foto in de krant te komen. Wat betaal jij voor je gas en/of elektriciteit en hoe probeer je hierop te besparen? Heb je goede tips die je graag met de lezer wil delen? Mail dan naar onze journalist via pers@treesvandamme.eu en vermeld kort je woonsituatie en profiel. In ruil voor je bijdrage geven onze interne energie-experten jou persoonlijk advies!

10 oktober