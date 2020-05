Fooien op zijn Amerikaans? Als het van econoom Geert Noels afhangt, steun je horeca zo het best

Het is al weken terrasjesweer, maar als gevolg van de coronacrisis zien veel horecazaken alleen maar zwarte sneeuw. Vanuit de sector wordt gelobbyd naar (fiscale) gunstmaatregelen. Zo is er een vraag van de vakbonden om restaurantbezoek voor iedere Belg 100% fiscaal aftrekbaar te maken. Uiteten op de kosten van de fiscus, met andere woorden. “Compleet onrealistisch”, zegt econoom Geert Noels die veel meer heil ziet in de invoering van fooien ‘op zijn Amerikaans’.

Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen was te gast in de Kamercommissie Economie naar aanleiding van de resolutie van Groen en Ecolo over een noodplan voor de getroffen sector. Hij schetste verscheidene scenario’s waarbij in het absolute worstcasescenario zonder extra steunmaatregelen tot 55.000 van de 140.000 arbeidsplaatsen zouden kunnen verdwijnen de komende 18 maanden. Hij herhaalde dat het omzetverlies tot en met 8 juni, de dag dat de horeca hoopt te heropenen, wordt geschat op 3,9 miljard euro, -23% in vergelijking met vorig jaar. Daarop formuleerde hij een aantal extra voorstellen om de noodlijdende sector een por in de rug te geven “want de kostprijs van nietsdoen is sowieso hoger dan de maatregelen die wij voorstellen”, zei hij.

Btw-verlaging

Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Gilles Vandenburre (Ecolo) hadden inmiddels al gepleit voor een nationale horecacoalitie, over partijgrenzen heen. Andere fracties toonden zich bereid daaraan te mee te werken. De ecologisten opperden het idee voor om tijdelijk belastingkrediet toe te kennen, waarbij horecazaken een deel van de btw die ze geïnd hebben, voor een deel terugbetaald krijgen. Open Vld, MR, CD&V en N-VA dienden eerder al een een wetsvoorstel in om de btw tijdens deze crisis te verlagen naar 6%. Vandaag betaal je 21% btw voor drankjes en 12% voor maaltijden. De Caluwe is pro: “De btw-verlaging is onder meer noodzakelijk om meer marge te hebben bij een opstart aan een verlaagde capaciteit”, zegt hij. Met andere woorden: het is niet de consument die er zal van profiteren. “Maar daarnaast is een totaal pakket maatregelen voor duurzame zuurstof voor de horeca essentieel. Hierover is constructief overleg met de regering.” De grootste fiscale ballon werd echter opgelaten door de horecavakbonden: op restaurant gaan op kosten van de fiscus. Vandaag zijn restaurantkosten voor 69% fiscaal aftrekbaar van de beroepsinkomsten.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) wenste niet dieper in te gaan op de voorstellen. “We werken aan een totaalpakket voor de horeca met sociale én fiscale maatregelen en doen dat in overleg met de sectorfederaties”, klonk het. Econoom Geert Noels noemt het voorstel om restaurantkosten 100% aftrekbaar te maken totaal onrealistisch. “Vergeet ook niet dat de overheid al heel veel heeft gedaan voor de horeca. Wat hen écht op weg zou helpen is een werkingskader. Ze kunnen bij de lokale overheden ijveren om hun terrassen uit te breiden.”

Systeem van dankbaarheid

Het voorstel van de Zweedse coalitie is Noels evenmin genegen. “Als je de btw verlaagt, dan zal je dat moeten compenseren door elders de belasting te verhogen. Ik vind het beter om diegene die het gebruikt op vrijwillige basis wat meer te laten betalen in de plaats van het afschuiven op de fiscus. In Amerika noemen ze het gratuity, dankbaarheid, de cultuur van fooien geven. Als je bijvoorbeeld een rekening krijgt van 50 euro, dan zit daar de btw in en dat gaat dan naar het personeel en de horeca-instelling. Maar je zou ook 65 euro kunnen geven, 15 euro die onbelast naar het personeel gaat. Je kan dat met een kredietkaart doen, zodat de fiscus daar een perfect zicht op geeft.”

De Caluwe vraagt ook om hinderpremies toe te blijven kennen voor horecazaken die niet rendabel kunnen openen, een bevoegdheid van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). “Er wordt volop overleg gepleegd met Horeca Vlaanderen, de sector, steden en gemeenten en de federale collega’s. We evalueren de hinder- en compensatiepremie in functie van de mogelijke nieuwe maatregelen in verband met sluiting of beperkingen om op die manier de horeca te ondersteunen”, aldus Crevits.

