FOD stelt eigenaars van meerdere panden gerust: “Voor de kleine verhuurder verandert er niets”

Neem nu een zelfstandige die zijn schamel pensioen van zo’n 900 euro aanvult met het verhuren van een paar appartementen. Dan moet het al heel gek doen als hij niet meer inkomen heeft uit de huurinkomsten dan uit zijn pensioen. Zal de FOD Financiën er dan voortaan van uitgaan dat dat niet proportioneel is en de huurinkomsten als beroepsinkomsten beschouwen? En zullen er daardoor meteen ook meer belastingen op betaald moeten worden dan nu? Nogal wat mensen in die situatie zullen zich dus vanochtend wel in hun koffie verslikt hebben...

“Fiscus viseert eigenaars van meerdere woningen en bezittingen in het buitenland”, zo klonk het bericht. “Die titel was nogal ongelukkig en gaf een slechte indruk: ik zou me ook ongerust gemaakt hebben”, steekt Angelici van wal. “De fiscus gaat inderdaad streng controleren of huurinkomsten in werkelijkheid geen beroepsinkomsten zijn, maar dat gaat dan over mensen die talrijke panden verhuren en dat echt zo goed als beroepsmatig doen, bijna als een immokantoor. Of echt een heleboel Airbnb’s met diensten aanbieden. Er dus zoveel tijd en geld insteken dat het niet anders dan als een beroep beschouwd kan worden. Dat is iets heel anders dan de particulier die twee of meer woningen verhuurt en die als een goede huisvader beheert. Die moet zich niet ongerust maken, voor die kleine verhuurder verandert er niets.”