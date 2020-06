FOD Financiën waarschuwt voor “ware plaag” aan fraudeurs in deze periode van fiscale aangifte ADN

19 juni 2020

13u14

Bron: Belga 8 Geld De federale overheidsdienst Financiën waarschuwt voor een "ware plaag" aan fraudeurs die tijdens deze periode van fiscale aangifte gezinnen en bedrijven proberen op te lichten.

De phishing of oplichterij kan zowel telefonisch, via sms of via e-mail gebeuren, waarbij zogezegd in naam van de FOD Financiën particulieren of bedrijven worden geviseerd. Bedoeling is geld of gegevens af te troggelen.

De oplichters zijn in deze periode van fiscale aangifte extra actief. "Het is momenteel een ware plaag. Phishing is dagelijkse kost geworden", aldus woordvoerder Francis Adyns. "Er zijn in deze periode van aangifte duidelijk meer phishing-gevallen.”



