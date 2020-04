FOD Financiën helpt burgers telefonisch met het invullen van belastingaangifte HAA

09 april 2020

14u58

Bron: Belga 0 Geld De FOD Financiën biedt hulp via de telefoon aan bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Dat meldt de overheidsdienst in een persbericht.

Vorig jaar hielp de FOD Financiën 620.000 burgers fysiek met het invullen van de aangifte, maar dit is nu niet mogelijk door de sanitaire situatie ten gevolge van het coronavirus.

Van de 620.000 burgers die vorig jaar geholpen werden, zullen er 100.000 vanaf 20 april opgebeld worden om een afspraak te maken om telefonisch met het invullen van hun aangifte geholpen te worden. De 520.000 overigen zullen op hun aangifte een telefoonnummer terugvinden, waarnaar ze kunnen bellen om ook een afspraak te maken.



Na het invullen per telefoon, wordt per post een document met de meegedeelde gegevens opgestuurd. Burgers moeten dat document ondertekenen en terugsturen. De indiening van de belastingaangifte kan ook afgerond worden via MyMinfin (Tax-on-web).

Vanaf begin mei kan iedereen zijn aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte raadplegen in MyMinfin (Tax-on-web).

Lees ook:

“Van ene lockdown in de andere? Dat wordt een catastrofe”: zo zien vier belangrijke sectoren de heropstart (+)

Kamer verhuren via Airbnb: hoe werkt dat en is het financieel echt interessant? (+)