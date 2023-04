Fluxys moet 550 miljoen euro terugbetalen aan consument: op deze vergoeding kan jij rekenen

Fluxys heeft in ons land een monopolie op het vlak van aardgastransport. Het legt zijn prijzen vast in samenspraak met de federale energieregulator CREG.



Als gevolg van de oorlog in Oekraïne nam het gastransport vanuit Zeebrugge naar de buurlanden toe, waardoor Fluxys hogere inkomsten optekende. Om dat te compenseren, zal in de tariefperiode 2024-2027 in totaal meer dan 550 miljoen euro worden teruggegeven aan de netgebruikers, wat 250 miljoen euro meer is dan in de huidige periode 2020-2023.



Het voordeel voor een gemiddeld gezin blijft met 2,50 euro per jaar evenwel beperkt.



