Flinke hap uit waarde bitcoin

Bron: ANP 0 REUTERS Geld De waarde van de bitcoin heeft de afgelopen twee dagen een flinke knauw gekregen. Na een piek woensdag aan het einde van de middag van ruim 7800 dollar ging de koers in korte tijd omlaag tot zo'n 6800 dollar.

De waarde steeg woensdag in korte tijd bijna twee honderd dollar om vier uur later ongeveer 700 euro kwijt te raken. Daarna zakte de koers geleidelijk nog enkele honderden dollars.

De schommeling hing samen met het nieuws dat de voor volgende week geplande splitsing van de bitcoin in twee digitale munten is uitgesteld. Daar werd door de markt aanvankelijk verheugd op gereageerd, waarna veel kopers hun winst pakten.

Wisselvallige koers

De daling van 7 procent deze week ten spijt staat de koers van de bitcoin over het hele jaar bezien nog steeds ongeveer 600 procent in de plus. De koers van de bitcoin en andere digitale valuta zoals ethereum is zeer wisselvallig. De laatste maanden echter ging de waarde van de bitcoin door het dak. Dat maakt de munt zeer aantrekkelijk voor speculanten.