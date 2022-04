Fiscus vordert 12 miljoen euro extra belastingen bij voetbalclubs

EXCLUSIEF INTERVIEW. Wouter Vandenhau­te spreekt één keer over de taxshift in de sport: “Weet je wat er zal gebeuren? Het ómgekeerde van wat minister Van Peteghem wil bereiken”

“De overheid begeeft zich op glad ijs, met maatregelen die ook de doodsteek voor het Belgisch voetbal zijn.” Wouter Vandenhaute (59) reageert fel, want nieuwe fiscale regels in het voetbal dreigen de clubs miljoenen te kosten - uitgerekend nu, na twee jaar corona. “Iedereen in het voetbal bloedt. En welk cadeau krijgen wij in België? 43 miljoen euro op te hoesten.” Daarom moet het de voorzitter van Anderlecht van het hart, één keer, zonder handrem op: “Laat ons volgend jaar een globale regeling treffen over én de RSZ én de bedrijfsvoorheffing én de maatschappelijke rol van het voetbal.”

