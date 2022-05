Vlaamse onderne­mers vragen naast index­sprong ook overheids­steun om energiefac­tuur te verlichten

De Vlaamse bedrijven verwachten dat de loonindexeringen tussen dit jaar en 2024 zullen oplopen tot 15%. Om die toegenomen loonkost te temperen, eisen ze een indexsprong. Maar ook de energiefactuur is een strop voor de bedrijven. Om falingen en ontslagrondes te vermijden, maant werkgeversorganisatie Voka de regering aan een kader voor te bereiden om die factuur te verlichten: “Als we deze crisis niet goed beheren, gaan we richting herstructureringen, ontslagen en faillissementen.”

