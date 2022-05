BMW vergroot omzet en winst ondanks oorlog en Chinese lockdowns

BMW heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt ondanks dat de toeleveringsketen van de fabrikant verder werd verstoord. Dat kwam door de oorlog in Oekraïne en door de coronalockdowns in China. BMW en andere automakers richten zich al tijden op het luxere segment van de markt door het wereldwijde tekort aan chips.

