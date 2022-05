Fiscalist ontdekt fout in belastingaangifte: “Check de codes 1106 en 2106!”

Fiscalist Koenraad Tranchet van Fiscaal Ideaal is elk jaar traditioneel een van de eersten die fouten in de VVA’s (Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte) meldt, nu waarschuwt hij dat de fiscus ook in de gewone online belastingaangifte soms vooraf gegevens invult die niet kloppen. “Het gaat om de codes 1106 of 2106, die vragen naar Gebouwen die u niet verhuurt, die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die u verhuurt aan andere rechtspersonen dan vennootschappen om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend als woning gebruiken. Bedoeling is dat je daar het niet-geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) invult van een tweede verblijf of een woning die je verhuurt.”