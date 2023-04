Fiscale hervorming bedreigt bonusplannen van meer dan 100.000 loontrekkenden

RECONSTRUC­TIE. Zo werden de sancties voor werkonwil­li­ge werklozen in het laatste halfuur nog uit de begrotings­ak­koord geschrapt

Een financiële sanctie voor werklozen die meer dan twee keer een opleiding voor een knelpuntberoep weigeren? De maatregel - die nochtans van in het begin onbespreekbaar was voor de PS - bleef tot de laatste minuten op de tafel op het begrotingsconclaaf liggen. Maar in het laatste halfuur werd “de maatregel, waar in het groot Bouchez op staat” van tafel gewipt.