Fiscaal expert Michel Maus beantwoordt 7 vragen over de 10% duurdere woonbelasting in 2023: “Hogere lonen, ja, maar de schatkist wint altijd”

U hebt een huis in Aalter? Dan is de kans groot dat u volgend jaar 84 euro méér belastingen moet betalen. Of hebt u geluk en woont u in Schilde? Dan kost een huis met hetzelfde kadastraal inkomen u maar 58 euro extra. Hebt u een appartementje in Oostende? Dan hebt u pech: in 2023 betaalt u dan mogelijk 113 euro meer. Want helaas zorgt de inflatie - de stijging van de levensduurte - niet enkel voor 11% meer loon van ruim 1 miljoen bedienden, maar wordt ook de woonbelasting zo’n 9,6% duurder. Maar wat betekent dat voor u? Hoeveel meer zal de fiscus voor uw huis eisen? En zijn er signalen dat de politiek daar wil op ingrijpen? Fiscaal expert Michel Maus legt het uit.