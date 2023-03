Fiscaal expert fileert hervormingsplan: “Minder belasting op arbeid zal met andere fiscale inkomsten moeten worden gecompenseerd”

36 jaar pensioen­spa­ren bij de bank of beleggen op de beurs? Onze geldexpert berekent wat het meeste opbrengt

Wie wil beleggen voor zijn pensioen kan zélf een beleggingsportefeuille samenstellen of fiscaal optimaal sparen via een pensioenspaarfonds van de bank. Wat is het interessantst met het oog op je uiteindelijke rendement? En wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? Onze geldexpert Pascal Paepen weegt beide mogelijkheden tegen elkaar af. “Aan een ETF is geen fiscaal voordeel verbonden, maar de kosten liggen wel een pak lager.”