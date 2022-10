“FIRE om vroeg te rentenieren: dat klinkt goed, maar vergeet het fiscale plaatje niet”: onze geldexpert geeft advies

“Het eerste jaar had ik 26 procent verlies, gelukkig met fake geld”: onze geldexpert geeft advies aan jonge belegger Aaron (19)

Aaron Van Dyck uit Merksplas is amper 19 jaar, maar deed al heel wat ervaring op met beleggen. Van zodra het wettelijk gezien kon, zette de - veruit - jongste deelnemer in onze reeks al zijn eerste stappen op de beurs. Toch heeft de tiener nog wel wat vragen, die hij voorlegt aan onze geldexpert Pascal Paepen: “Meta Platforms, het voormalige Facebook, heb ik zelf ook in portefeuille.”

16 augustus