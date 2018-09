Financiële waakhond waarschuwt opnieuw voor cryptofraudeurs: "Dé hype van het jaar. Ook oplichters weten dat" ADN

04 september 2018

11u10

De FSMA stuurt een nieuwe waarschuwing uit voor oplichters die beleggers warm maken voor cryptomunten, zoals bitcoin. De financiële waakhond heeft 78 sites opgelijst met aanwijzingen van fraude.

Het is niet voor het eerst dat de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, waarschuwt voor fraude met dergelijke virtuele munten. Het is al de derde maal dat de lijst wordt geactualiseerd.

De FSMA ontving dan ook al zo'n tweehonderd meldingen van consumenten die zijn opgelicht of die vragen hebben rond cryptomunten. De waakhond heeft weet van drie miljoen euro fraude, gaande van beleggers die zijn opgelicht voor enkele honderden euro's tot honderdduizenden euro's. "Maar dat is vermoedelijk maar het topje van de ijsberg. De fraude is veel groter", aldus een woordvoerder.

"Cryptomunten zijn dé hype van het jaar. Ook oplichters weten dat. Zij lokken u online in de val met valse cryptomunten en grote winsten. Daarna gaan zij er met uw geld vandoor. Zo eenvoudig is het", waarschuwt de FSMA. De waakhond raadt beleggers hoe dan ook aan om raadzaam te zijn bij het gebruik van virtuele munten.