Financiële kopzorgen door je hoge energiefactuur? Op deze 12 steunmaatregelen kan je rekenen

Inflatie in Nederland stijgt naar ruim 17 procent, terwijl Franse inflatie vertraagt naar 5,6 procent

Het dagelijks leven in Nederland is in september in doorsnee 17,1 procent duurder geworden. Nooit eerder liep de inflatie er zo hard op. Een maand eerder liepen de prijzen op jaarbasis gemiddeld nog met 13,7 procent op. De inflatie in Frankrijk daarentegen is in september vertraagd naar 5,6 procent, tegenover 5,9 procent in augustus.

30 september