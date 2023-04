Fikse daling van het rendement op je spaarcenten bij e-DEPO van de overheid

Independer Moet je als huurder een plaatsbe­schrij­ving laten opstellen? En hoeveel kost zoiets?

De plaatsbeschrijving is de basis van een goede relatie tussen huurder en verhuurder. Dit verplichte document legt in detail de toestand van je huurwoning vast, en verzekert je ervan dat je niet hoeft op te draaien voor de schadegevallen van een ander. Independer.be informeert over wat er exact in moet staan.