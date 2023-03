Fietsvergoeding voor iedereen in de privé vanaf 1 mei: hoeveel precies? En krijg je die ook als je met de step of te voet naar je werk gaat?

JobatNu de lente is aangebroken, nemen opnieuw meer mensen de fiets naar het werk. Dat is niet enkel goed voor jouw gezondheid en die van de planeet, maar ook voor je portemonnee. Op welke vergoeding kun je rekenen door naar je werk te fietsen? Wat als je wandelt of stept? En ben je daarvoor verzekerd? Jobat.be zocht het uit.

Voor iedereen

Iedere werknemer in de privésector die regelmatig met de fiets naar het werk gaat, heeft vanaf 1 mei sowieso recht op een vergoeding. Dat hebben vakbonden en werkgeversorganisaties eerder dit jaar beslist op de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Voorlopig heeft zo’n 15 procent van de werknemers, bijvoorbeeld in de banksector of toeristische sector, daar nog geen recht op.



200 euro per maand

Concreet gaat in de nieuwe cao om 0,27 euro per getrapte kilometer, een bedrag dat jaarlijks zal worden geïndexeerd. Het bedrag is beperkt tot 40 kilometer per dag, maar kan dus aardig oplopen.

Woon je op 20 kilometer van je werk en ga je elke weekdag met de fiets naar kantoor? Dan kan die dagelijkse 40 kilometer je meer dan 200 euro per maand opleveren. Die som krijg je trouwens netjes in handen: de fietsvergoeding is immers vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen tot 0,27 euro per kilometer. De fietsvergoeding wordt doorgaans mee met het loon van de voorafgaande maand betaald.

Let op: deze nieuwe regelgeving is enkel van toepassing als er nog geen collectieve arbeidsovereenkomst in verband met een fietsvergoeding voor jouw werkgever bestaat. In de sectoren en ondernemingen die al een cao over de fietsvergoeding hebben gesloten, blijven dezelfde voorwaarden gelden, ook als het bedrag per kilometer lager is. Pas bij een nieuwe onderhandeling van de cao’s kan dat herbekeken worden.

Werkgevers die een fietsvergoeding toekennen op basis van een individueel arbeidscontract of het arbeidsreglement – en dus niet in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst - vallen wel onder de aanvullende overeenkomst. Bij twijfel vraag je de voorwaarden best even na bij jouw werkgever.



Met de step? Te voet?

Het gaat hier in dit verhaal dus om verplaatsingen met een gewone fiets of plooifiets, elektrische fiets of speedpedelec. De fietsvergoeding geldt niet voor steps, hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels en segways. Voor die voertuigen is er geen verplichte tussenkomst van een werkgever. Ook wie te voet naar het werk gaat, wordt daarvoor niet vergoed.

Wie ten val komt tijdens de route van en naar het werk, is wel steeds gedekt voor lichamelijke schade via de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever.



Bedrijfsfiets

Die is 100 procent fiscaal aftrekbaar, waardoor jij en je werkgever hierop geen belastingen moeten betalen. Enige voorwaarde: je moet deze tweewieler gebruiken voor je woon-werkverkeer. Al hoeft dat niet uitsluitend zo te zijn. Een combinatie met privégebruik heeft geen invloed op de fiscaliteit.

Bij regenweer kan je ook perfect de auto in plaats van de fiets nemen. Je werkgever kan je bovenop dit voordeel ook nog een fietsvergoeding geven.

