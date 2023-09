Fiets of moto gepikt uit je garage of tuinhuis: gedekt door je verzekering, op deze cruciale voorwaarde

IndependerWe schreven het reeds eerder: hoewel een diefstal- of inbraakverzekering niet verplicht is, is het eigenlijk wel een absolute must. Deze extra waarborg in je brandverzekering of verzekering huurdersaansprakelijkheid dekt namelijk je spullen als ze bij een inbraak gestolen worden. Maar geldt dat ook voor een tweewieler (fiets, step, moto)? Independer.be checkt het voor je.

Aan welke voorwaarde moet je voldoen?

De bijkomende waarborg diefstal en inbraak, die je als uitbreiding bij je polis huurdersaansprakelijkheid kunt afsluiten, verzekert niet alleen de spullen die in je woning staan, maar - meestal - ook in bijgebouwen, zoals een tuinhuis. Een fiets, step of moto die je stalt in je garage valt daar eveneens onder.

Alleen is er één voorwaarde om een beroep te doen op deze verzekering: je spullen moeten in een afgesloten ruimte worden bewaard. Je moet dus kunnen aantonen dat de deur op slot was. Het makkelijkst gaat dat uiteraard door duidelijke inbraaksporen. De inbraak kan je officieel laten vaststellen door de politie, die daarvoor een proces-verbaal opstelt.



Wat dekt de diefstalverzekering nog?

Deze verzekering dekt niet alleen de inbraak zelf, maar ook de schade als gevolg van die inbraak. Een geforceerde deur, een gebroken raam, … het valt er allemaal onder. Je kunt dus eigenlijk alle schade recupereren.

Tip: Als je een diefstal- of inbraakverzekering hebt, is de diefstal van je fiets of moto uit het vakantiehuis waarin je verblijft trouwens tevens gedekt. Wel onder dezelfde voorwaarde: dat hij in een afgesloten ruimte wordt gestald.

Welke documenten moet je indienen als je een aangifte opstelt?

Als je aangifte doet van de inbraak bij je verzekeringsmaatschappij, dan moet je ervoor zorgen dat je dossier zo compleet mogelijk is. Naast het proces-verbaal van de politie bezorg je dus ook een aankoopbewijs van de gestolen fiets (of de andere gestolen goederen) en een offerte van de herstelling van de inbraakschade aan je verzekeraar. Vergeet bovendien niet om meteen de nodige foto’s bij te voegen waarop de sporen van de inbraak duidelijk zichtbaar zijn.



Wat met een fiets die buiten staat?

Een fiets of moto die voor je voordeur staat gestald, goed beveiligd met een slot of niet, behoort - normaal gezien - niet tot de verzekerde spullen die vallen onder de diefstalverzekering bij je woning. Hij staat namelijk niet in een goed afgesloten gebouw. Wil je je fiets of moto toch verzekeren, dan moet je daarvoor een aparte fietsdiefstalverzekering afsluiten.

En wat als je auto op je oprit wordt gestolen?

Een wagen die niet afgesloten in je garage staat, valt niet onder je brandverzekering of verzekering huurdersaansprakelijkheid. Je moet dus een beroep doen op je autoverzekering.

Weet wel dat niet elke autoverzekering een clausule diefstal heeft: dat is enkel voor de mini-omnium en de full omnium het geval. Heb je enkel een verzekering BA (Burgerlijke aansprakelijkheid), dan ben je niet gedekt tegen diefstal van je voertuig. Je bent immers uitsluitend verzekerd voor de schade die je aan anderen veroorzaakt bij een ongeval. De mini-omnium en full omnium dekken wel de diefstal van je wagen, net zoals een diefstalpoging waarbij bijvoorbeeld een raam ingeslagen wordt of je slot wordt geforceerd zonder dat er iets gestolen is.

