Felle buien en stevige rukwinden: hoe goed zijn je wagen en woning verzekerd bij ‘stormschade’? En wat houdt dat begrip precies in?

Stormschade aan je woning

Een woonverzekering of ‘brandverzekering’ heeft meestal een uitgebreide dekking. Dat wil zeggen dat je bijkomend in je polis ook verzekerd bent tegen stormschade en natuurrampen. In de brandverzekering is de waarborg voor schade als gevolg van een natuurramp zelfs wettelijk verplicht. Bij de meeste brandverzekeringen ben je ook gedekt tegen glasschade, waterschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen.

Wanneer valt iets onder ‘stormschade’?

Een natuurramp is een onverwachte gebeurtenis veroorzaakt door natuurkrachten, vaak met veel schade tot gevolg. In ons land gaat het dan vooral over stormen en overstromingen. Meestal geldt deze waarborg voor schade aan het gebouw én de inboedel, als je tenminste een bijkomende inboedelverzekering genomen hebt.



Heb jij al een inboedelverzekering? Dit zijn de risico’s als je er geen afsluit.

De schade hoeft niet als ‘ramp’ erkend te worden vóór de verzekering tussenkomt. In de algemene voorwaarden van je brandverzekering vindt je terug vanaf welke windsnelheid stormschade wordt vergoed. Wettelijk gezien is er sprake van een storm vanaf een windkracht van 100 kilometer per uur, maar sommige verzekeraars zorgen al voor dekking vanaf 80 kilometer per uur. Hagel- en sneeuwschade is meestal los van de windkracht gedekt.

Praktijkvoorbeeld

Een hevige rukwind blaast de dakpanelen van je dak. De panelen vliegen alle kanten uit, en beschadigen, naast je eigen auto, ook nog de auto van je buur. Kun je er vanop aan dat de verzekering alles dekt?

Ja! Je woningverzekering vergoedt deze schade, en ook de schade die hierdoor wordt aangericht aan ‘goederen van derden’. De schade die je buurman aan zijn auto heeft omdat jouw dakpannen zijn weggewaaid, is dus gedekt.

Zijn er ook zaken uitgesloten?

Dat hangt van polis tot polis af. Heel wat verzekeraars verzekeren enkel de schade aan het gebouw zelf, of veroorzaakt door elementen aan het gebouw. Dat wil zeggen dat bijgebouwen zoals moestuinserres en tuinhuizen meestal niet verzekerd zijn. Omdat ze beschouwd worden als een losstaande constructie, zijn ze niet standaard opgenomen in elke brandverzekering. Ook de schade aan het plantgoed in je tuin is niet gedekt bij de meeste verzekeraars.

Op zoek naar een (nieuwe) brandverzekering voor huurders die perfect past bij jouw situatie? Met de vergelijker van Independer.be leg je de premies en dekkingen van verschillende verzekeraars naast elkaar.

Stormschade aan je auto

Als het dak van je auto die voor de deur staat beschadigd wordt door hagelbollen tijdens een hagelbui, dan moet je hiervoor niet je woonverzekering maar je autoverzekering aanspreken. Weet wel dat je met een verzekering BA niet verzekerd bent voor zo'n schade. Kies dus voor een een mini-omnium of full-omnium als je hiervoor gedekt wil zijn.



Er zijn drie types autoverzekeringen waaruit je kan kiezen: dit zijn ze en zo kies je de juiste voor jouw situatie en budget.

Zijn er ook zaken uitgesloten?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt enkel de schade die je veroorzaakt aan derden. Moet je tijdens een storm bijvoorbeeld uitwijken voor een vallende tak en bots je daardoor tegen een andere auto, dan vergoedt de verzekering BA de schade aan de andere auto. En dus niet de schade aan je eigen wagen.

Rij je met de auto tijdens een onweer een overstroomde straat in, dan zal de verzekeraar ook tussenkomst weigeren. Meestal oordeelt hij dat je zélf de schade hebt veroorzaakt door je eigen onvoorzichtigheid.



Bespaartip: Vergelijk de premies en dekkingen van verschillende autoverzekeringen via de onderstaande kader.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Independer.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.