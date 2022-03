Federale regering buigt zich over dringende maatregelen om stijgende energiefactuur te drukken

Uit goede bron kon persagentschap Belga vernemen dat premier Alexander De Croo (Open Vld) een voorstel op tafel heeft gelegd. Wat er in dat voorstel staat, is niet bekend.

Btw-verlaging op gas zit eraan te komen: hoeveel levert dat op? Wie profiteert? En is het de best mogelijke maatregel?

Volgens Groen-vicepremier Petra De Suter zou die ingreep 5,6 miljoen euro per dag of op jaarbasis 2 miljard kosten.

De maatregelen waar de regering zich maandagavond over buigt, hebben maar betrekking op één luik van het energiedossier. Bedoeling is dat de regering-De Croo zich vrijdag 18 maart ook buigt over de kernuitstap.