Federale overheid sluit coronajaar af met 417,6 miljard euro schulden

Spaarvar­kens opvallend goed vetgemest in 2020

4 januari In coronajaar 2020 is opvallend veel geld op de spaarboekjes gezet. Dat blijkt uit een rondvraag. De vier grootste banken in België, BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING, zagen het geld op de spaarrekeningen alle vier sterker aangroeien dan in 2019.