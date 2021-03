Federale ministers geven online les over geldzaken

Zes leden van de federale regering, onder wie premier Alexander De Croo, geven de komende dagen leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs online les over financiële thema's. De gastlessen kaderen in de Week van het Geld, die aan zijn zesde editie toe is.

De Week van het Geld - dit jaar van 22 tot 28 maart - is een initiatief van Wikifin, het programma voor financiële educatie van de financiële toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Het doel ervan is om het belang van financiële educatie in de kijker zetten.

Er zijn verschillende activiteiten naargelang de doelgroep. Zo is er voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar het educatieve spel “Just? in Budget”, waarbij ze leren een budget te beheren. Koningin Mathilde nam via videochat vorige week al deel aan zo'n spel in twee klassen: het vijfde leerjaar van de Mariaschool in Tervuren en het zesde leerjaar van de vrije basisschool in Soignies-Carrières.

In de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen klassen het tegen elkaar opnemen in een quiz rond geldzaken. En klassen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs konden zich dan weer inschrijven voor gastlessen van federale ministers.

Belang van een sterke economie

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR) bijt vandaag de spits af met een les over ondernemen. Premier De Croo (Open Vld) heeft het dinsdagnamiddag over betaalmiddelen zoals de bitcoin. Ook de ministers Karine Lalieux (PS), Vincent Van Peteghem (CD&V) en Pierre-Yves Dermagne (PS), en staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) geven deze week een online gastles, net als FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

“Met de Week van het Geld bereiken we elk jaar bijna 70.000 leerlingen die deelnemen aan de activiteiten voor financiële educatie”, zegt de FSMA-voorzitter. De gastlessen bieden leerlingen volgens hem “een mooie kans om rechtstreeks vragen te stellen aan de politieke vertegenwoordigers die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied.”

Premier De Croo hoopt dat de Week van het Geld de interesse van jongeren kan wekken “om zich verder te verdiepen in het belang van een sterke economie en hoe ze daar zelf aan kunnen meewerken. Want we zullen de volgende jaren al hun talent nodig hebben om ons land mee uit de crisis te loodsen.”