Federal Reserve draait geldkraan open op ongeziene manier

23 maart 2020

16u08

Bron: belga 0 Geld De Amerikaanse koepel van centrale banken (Fed) heeft vandaag een reeks ongeziene maatregelen aangekondigd om aan een grote waaier van bedrijven extra geld te voorzien zodat zij de "ernstige economische verstoringen" door de coronacrisis kunnen overleven. De Fed kondigt onder meer aan ongelimiteerd obligaties te willen aankopen.

De Fed herhaalde vandaag dat ze er alles aan gaat doen om de markten te helpen, en lanceert een nieuw hulpprogramma van 300 miljard dollar om "de kredietenstroom naar de werkgevers, consumenten en bedrijven te ondersteunen".

In een ongeziene zet kondigt de Fed aan zoveel overheidsschulden en gebundelde hypotheken aan te zullen kopen als nodig is om een vlotte werking van de markt te garanderen. Dat betekent volgens The Washington Post dat de Fed bereid is om meer te doen dan de 700 miljard aan nieuwe inkopen die ze vorige week aankondigde. Volgens de krant is de beslissing van de Fed nog ingrijpender dan de inspanningen die ze deed ten tijde van de economische crisis in 2008 en 2009.

“Ernstige verstoringen”

"De Federal Reserve is bereid om al zijn middelen in te zetten om de gezinnen, de bedrijven en de Amerikaanse economie in haar geheel te ondersteunen in deze moeilijke tijden", aldus de Fed in het persbericht.

De Amerikaanse centrale bank zet de stappen na eerder al twee renteverlagingen en onder meer een opkoopprogramma voor staatsleningen en obligaties te hebben aangekondigd. Volgens de Fed worden er "enorme ontberingen" geleden als gevolg van de coronapandemie en is nu duidelijk dat de economie met "ernstige verstoringen" te maken krijgt.

Daarnaast komt de Fed met een reeks maatregelen gericht op werkgevers en consumenten, waar 300 miljard dollar (277,8 miljard euro) voor wordt uitgetrokken, maar ook gericht op Amerikaanse steden en staten. Verschillende al bestaande programma's worden ook uitgebreid.