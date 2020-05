Febelfin: “Bijna helft Belgische jongeren heeft financiële problemen door coronacrisis” HR

18 mei 2020

07u35

Bron: Belga 1 Geld Zowat 45 procent van de Belgische jongeren heeft financiële problemen door de coronacrisis. Bij 13 procent zijn dat zelfs zware financiële problemen. Dat meldt bankenfederatie Febelfin op basis van een onderzoek bij een duizendtal jongeren tussen 16 en 30 jaar.

Febelfin merkt hiervoor verschillende redenen, afhankelijk van de leeftijd van de respondenten. Zo ziet bijvoorbeeld 41 procent zijn of haar studentenjob geannuleerd, is 6 procent tijdelijk werkloos, krijgt 16 procent (ongeveer 50 euro) minder zakgeld van de ouders en moet 12 procent zijn of haar ouders zelfs financieel ondersteunen. “Dit toont aan dat de coronacrisis zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een impact heeft op de financiën van jongeren”, aldus Febelfin.

Van de bevraagde jongeren denkt 35 procent dat de coronacrisis financiële gevolgen heeft voor zijn of haar ouders. Dat heeft volgens Febelfin impact op de mate waarin ouders hun kinderen financieel kunnen ondersteunen. “Zowat 22 procent geeft aan dat zijn of haar ouders de middelen daartoe niet hebben. Dit percentage stijgt met de leeftijd en dus de mate waarin de jongeren op eigen benen staan. Bij jongeren tussen 26 en 30 jaar heeft maar liefst 34 procent van de ouders de middelen niet om financieel bij te springen.”

Spaargeld

De financiële problemen die sommige jongeren momenteel hebben, vertalen zich volgens Febelfin ook in hun spaargedrag. Bijna de helft (48 procent) vindt van zichzelf dat hij of zij onvoldoende kan sparen. Zowat 15 procent kan helemaal niets opzijzetten; 5 procent daarvan moet zijn of haar spaargeld zelfs gebruiken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

“Dit zorgt er ook voor dat heel wat jongeren piekeren over hun financiële situatie”, klinkt het. Algemeen doet 39 procent van alle jongeren dat wel eens, maar bij wie de impact van de coronacrisis voelt, stijgt dat percentage naar 56 procent.

