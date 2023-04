Fan van de Amerikaanse koelkast? Zoveel meer betaal je op je energiefactuur

Alles op en aan

De Amerikaanse koelkast heeft doorgaans verschillende deuren en bevat extra’s, zoals een water-/ijsdispenser en een digitale display. Het design is vaak erg trendy en geef de keuken een decoratieve toets. Dit type koelkast is doorgaans om die reden niet verborgen of ingebouwd. Integendeel: de Amerikaanse koelkast neemt meestal veel ruimte in beslag en leent zich daarom niet voor elk interieur.

Slechter energielabel

De meeste Amerikaanse toestellen die je bij de elektrozaak vindt, hebben een energielabel van D tot F. Dat betekent dat het aanbod in de meest gunstige energieklassen A tot C beperkt blijft.



Amerikaans vs. klassiek

Voor onze simulatie baseren we ons op het type RF50A5002B1/EG van Samsung met een totaal volume van 431 liter en energieklasse F. Dat Amerikaanse model is goed voor een jaarlijks energieverbruik van 355 kilowattuur (kWh). Bij een mediaanprijs van 34,21 eurocent per kilowattuur (berekend via Mijnenergie.be) betaal je dus 147,45 euro.

Daarnaast zetten we de Samsung BESPOKE RB38A7B6C41/EF, een klassieke koel-vriescombinatie met een inhoud van 390 liter en energieklasse C. Het jaarlijkse energieverbruik bedraagt 169 kWh. Met een kostenplaatje 57,63 euro per jaar dikt de energiefactuur dus een pak minder snel aan.



Conclusie

Reken, naast de bovenstaande jaarlijkse extra energiekost van 90 euro, ook nog de hogere aankoopprijs en dan weet je dat je voor het comfort en de uitstraling van een Amerikaanse koelkast een stevig prijskaartje betaalt.

Gezien de sterke prijsverschillen tussen het goedkoopste en duurste energietarief op de markt, vlakt de keuze van je energiecontract dat prijsverschil wel enigszins af. Tenminste, als je voor het voordeligste tarief gaat. Door regelmatig te vergelijken kan je immers flink besparen op je kosten voor stroom en gas.

