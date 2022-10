Familie Colruyt investeert in nieuwe kankerbehandeling

Toiletpa­pier wordt dunner en duurder als gevolg van oorlog Oekraïne

De impact van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen agressor Rusland brengen de beschikbaarheid van toiletpapier mogelijk in het gedrang. Dat is te wijten aan hogere kosten en problemen in de toeleveringsketens. Daardoor worden wc-rollen dunner en duurder.

13 oktober