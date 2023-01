Factuur voor elektriciteit en aardgas daalt met bijna 1.000 euro: “Beter nog even afwachten met intekenen op vast contract”

De daling van energieprijzen blijft ook in 2023 een feit. In januari betaal je voor elektriciteit en gas opnieuw een pak minder. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regulator VREG. Sluit je deze maand een energiecontract af, dan betaal je daarvoor gemiddeld 4.192 euro op jaarbasis. Of we met deze lagere prijzen zo snel mogelijk moeten veranderen van contract, legt energiespecialist Kristof De Paepe van Mijnenergie.be uit in de video bovenaan dit artikel.

De VREG maakt iedere maand een schatting, waarin ze duiden hoeveel je gemiddeld per jaar moet betalen voor elektriciteit en gas. En er is goed nieuws: in januari is dat bedrag opnieuw gedaald. Wie deze maand een contract afsluit, betaalt volgens de Vlaamse energieregulator gemiddeld 2.450,93 euro per jaar voor gas. Dat is een besparing van 630 euro in vergelijking met de geschatte jaarfactuur in december.

Ook voor elektriciteit is de prijs gedaald. Wie in januari een contract sluit, betaalt naar schatting op jaarbasis 1.741,08 euro. Dat is een besparing van 270 euro in vergelijking met de geschatte jaarfactuur in december.

Als we de prijs voor elektriciteit en gas samentellen, kom je op een gemiddelde prijs van 4.192 euro op jaarbasis. Dat is bijna 1.000 euro minder dan vorige maand.

“Beter nog even afwachten met intekenen op vast contract”

Of je best een nieuw contract afsluit voor gas en/of elektriciteit nu de prijzen gedaald zijn, hangt af van je situatie, legt Kristof De Paepe van Mijnenergie uit. Herbekijk hieronder het volledige gesprek met HLN LIVE.

Heb je momenteel een variabel contract, dan geniet je automatisch van de lagere energieprijzen, maar daarom moet je niet op je lauweren rusten. “Er bestaan namelijk grote verschillen tussen de goedkope en dure contracten. Het kan geen kwaad om eens de vergelijking te maken”, legt De Paepe uit bij HLN LIVE.

Wie overweegt om van een variabel naar een vast contract over te stappen, is beter geduldig. “Het ziet ernaar uit dat we ook voor de komende maanden lagere prijzen zullen krijgen. Je bent dan beter af om nog even te wachten met het intekenen op een vast contract.”

Wie nog een vast contract heeft dat in augustus of september is afgesloten, verandert volgens de Paepe best van energieleverancier: “Dat waren vrij dure contracten, dus ik raad aan om nu naar het vast contract van Luminus over te stappen. Dat is een pak goedkoper.”

Is je vast contract van voor augustus, dan is de boodschap simpel. “Mensen die nog een heel oud vast contract hebben, mogen dat zeker niet veranderen”, zegt de energiespecialist aan HLN LIVE.

Voorbij de piek

Op basis van de gegevens van de VREG kunnen we stellen dat de piekende energieprijs achter ons ligt. Sinds september 2022, toen de prijzen een recordhoogte van 9.210,7 euro per jaar bereikten, begonnen de tarieven voor gas en elektriciteit stelselmatig te dalen. Met een nieuwe gemiddelde jaarprijs van 4.192 euro ligt de energieprijs terug op het niveau van voor de energiecrisis.

In januari vorig jaar bedroeg die prijs gemiddeld nog 5.333 euro op jaarbasis. Historisch gezien zijn de huidige energieprijzen nog steeds aan de hoge kant. Zo lag het gemiddelde prijsniveau in januari 2021 nog op 1.962 euro per jaar.

Sociaal tarief

Minder goed nieuws is er voor wie een sociaal tarief geniet. Die consumenten zien hun jaarfactuur wel stijgen als ze deze maand een energiecontract afsluiten. Voor elektriciteit betalen ze een gemiddelde prijs van 969,30 euro per jaar, voor gas is dat 633,94 euro. De gecombineerde prijs van 1.603,24 euro ligt daarmee 166,50 euro hoger dan de voorbije drie maanden.

De reden voor die stijging is het feit dat het sociaal tarief per trimester vastligt. De afgelopen drie maanden bleef het tarief dus ongewijzigd. Vooral het onderdeel van de energiekost is daarin nu toegenomen.

