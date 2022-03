EXPLAINER. Bedrijf achter Bored Ape Yacht Club is nu 4 miljard dollar waard: dit is Yuga Labs

internetYuga Labs, het bedrijf achter de Bored Ape Yacht Club, heeft deze week 450 miljoen dollar — omgerekend een kleine 410 miljoen euro — aan durfkapitaal opgehaald. Daardoor is het internetbedrijf nu 4 miljard dollar of omgerekend zo’n 3,6 miljard euro waard. Verschillende bekendheden zoals Paris Hilton en Eminem kochten zich al een Bored Ape. Waarom is het bedrijf zo veel geld waard? Wat wil Yuga Labs ermee doen? Hoe past cryptomunt Ape Coin in het plaatje? De antwoorden op die en meer vragen lees je in deze explainer.

Dat Yuga Labs vele miljoenen dollars aan durfkapitaal ging ophalen, hing al sinds vorige maand in de lucht. Dinsdagavond was de buit dan eindelijk binnen.

De investeringsronde werd geleid door Andreessen Horowitz, een durfkapitaalverstrekker die investeringen deed in Skype, Facebook, Twitter, Coinbase en OpenSea. Samen met enkele andere bedrijven pompen ze 450 miljoen dollar in Yuga Labs, schrijft technologiesite The Verge.

Wat is Bored Ape Yacht Club?

De Bored Ape Yacht Club of BYAC is een collectie van 10.000 NFT’s. Een NFT of non-fungible token, is een uniek eigendomsbewijs van een digitaal object. Om één van de NFT-apen te kopen heb je digitale munten (crypto) nodig, die je kan verkrijgen op een online beurs als Coinbase of Binance.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze collectie is één van de meest populaire van het moment. Zo hebben onder andere beroemdheden als talkshowgastheer Jimmy Fallon, zanger Justin Bieber, rapper Eminem en celebrity Paris Hilton een Bored Ape. In totaal werd er op het moment van schrijven omgerekend voor meer dan 1,2 miljard euro aan Bored Apes verkocht. Het goedkoopste exemplaar kan je kopen voor omgerekend zo’n 277.000 euro.

Wat is Yuga Labs?

Het bedrijf is de maker van Bored Ape Yacht Club, maar kocht eerder in maart ook twee andere NFT-collecties. Door het eigendom van ook Cryptopunks en Meebits is Yuga Labs eigenaar van de drie meest waardevolle reeksen NFT’s van het moment.

Het bedrijf verdient als maker 2,5 procent commissie op elke verkoop van een Bored Ape. Vorig jaar verdiende het omgerekend ruim 115 miljoen euro aan netto-inkomsten, schrijft informatiebedrijf The Block.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Yuga Labs werd opgericht door de vier bedenkers van de Bored Ape Yacht Club-collectie. Die verschuilen zich achter een pseudoniem, maar BuzzFeed News kon twee van de namen vinden via de oprichtingsakte van Yuga Labs. Het bedrijf zorgt ook voor de licenties aan andere bedrijven en werkt momenteel aan een videogame ‘Otherside’.

Wat is ApeCoin?

De cryptomunt die het logo van de Bored Ape Yacht Club draagt, werd donderdag 17 maart officieel gelanceerd. Het gaat hier echter niet om een project van Yuga Labs zelf, herhalen communicatiemedewerkers van het bedrijf herhaaldelijk aan de pers. De ApeCoin werd namelijk gemaakt door de ApeCoin DAO.

Volledig scherm Het logo van de ApeCoin © ApeCoin DAO

Zo’n Decentralized Autonomous Organization is een organisatiemethode die populair is bij mensen die enthousiast worden van cryptomunten en NFT’s. In een DAO worden namelijk alle beslissingen in groep genomen, waarbij iedereen kan stemmen afhankelijk van hoeveel tokens die heeft. Het doet daardoor denken aan het cijnskiesrecht: wie meer heeft, heeft meer te zeggen.

De ApeCoin DAO zal beslissingen maken over hoe de munt wordt gebruikt en ontwikkeld. Het plan lijkt te zijn de munt te gebruiken in verschillende producten in het universum van BYAC, zoals bijvoorbeeld de game die Yuga Labs ontwikkelt.

De ApeCoin DAO kreeg van Yuga Labs de blauwe versie van het BYAC-logo. In ruil kreeg het bedrijf een groot deel van de 1 miljard ApeCoin-munten die werden verdeeld, schrijft persagentschap Bloomberg. Vijftien procent ging naar Yuga Labs en nog eens acht procent naar de oprichters van het bedrijf. Veertien procent ging dan nog eens naar ‘Launch Partners’, waaronder investeringsbedrijf Andreesen Horowitz, dat al voor een deel eigenaar is van Yuga Labs. Ook goed doel Jane Goodall Legacy Foundation kreeg een procent van de munten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daarnaast konden alle eigenaars van een Bored Ape een van vijftien procent aan munten claimen. De exacte verdeling is complex, en heeft ook te maken met andere collecties, maar het komt er op neer: hoe meer Bored Apes je hebt, hoe meer ApeCoin je er gratis bij kreeg.

Zo’n 47 procent bleef bij de ApeCoin DAO zelf. Op het hoogtepunt was één ApeCoin zo’n 36 euro waard. De waarde is op het moment van schrijven net geen 12 euro per munt.

In theorie is het dus een instapklare manier om mee te beslissen over wat potentieel het betaalmiddel zal worden van verschillende digitale producten rond BYAC. Echter: een groot deel van de tokens is in handen van de bedenkers, Yuga Labs en grote investeringsbedrijven.

Waarom is Yuga Labs zo veel geld waard en wat wil het met dat kapitaal doen?

De investeringsronde in Yuga Labs komt er tijdens een hausse in de sector van cryptomunten en NFT’s. Het bedrijf bevindt zich namelijk pal in twee van de grote hypes.

Aan de ene kant heb je web3: een idee voor een nieuw soort internet dat minder gecentraliseerd is rond grote techplatformen van onder andere Facebook en Google. Dat zou dan moeten gebeuren via zaken als DAO’s, NFT’s en cryptomunten.

Aan de andere kant heb je het metaverse: ook een toekomstige versie van het internet, waarbij de grenzen tussen de digitale en fysieke werelden op de schop moeten.

De videogame die Yuga Labs lijkt te willen ontwikkelen combineert het bedrijf slim beide hypes. Het zou namelijk kunnen gaan om een grote virtuele wereld, waarin je je Bored Apes, Cryptopunks of Meebits kan gebruiken, en waarschijnlijk ook je ApeCoins. Het bedrijf zou ook plannen hebben om virtuele stukken grond te verkopen.

De hoge waarde van Yuga Labs krijgt het dus niet alleen omdat de verkoop van Bored Ape Yacht Club geld blijft opleveren. Ook de andere producten rondom de NFT-collectie moeten veel in het laatje brengen. Dit jaar schat het bedrijf 414 miljoen euro aan inkomsten te verdienen.

Investeringsbedrijven als Andreesen Horowitz, dat ook al geld stak in cryptobeurs Coinbase, NFT-marktplaats Open Sea en een rist andere web3-startups, willen maar al te graag vanaf het begin een deel van de koek hebben. Daar hebben ze nu veel geld voor over, want als de hypes vruchten afwerpen, kunnen ze er bakken vol geld mee verdienen.