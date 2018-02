Experts voorspellen dat rijk cryptomunt nog lang niet uit is en bitcoin tegen eind dit jaar op ruim 43.000 dollar staat Koen Van De Sype

14 februari 2018

20u02

Wie met lede ogen aanzag hoe de waarde van de bitcoin de jongste maanden kelderde tot de 9.335 dollar (7.541 euro) die hij nu waard is, hoeft nog niet te wanhopen. Volgens een team van experten die de vergelijkende website finder.com aan het woord liet, zou de cryptomunt dit jaar opnieuw fors de hoogte ingaan en zelfs de koers van half december – toen hij net geen 20.000 dollar (16.150 euro) waard was – doen verbleken. En ook andere cryptomunten zouden die tendens volgen.

De bitcoin zou volgens het panel van financiële experts en crypto-ondernemers tegen begin volgende maand weer op 14.928 dollar staan en tegen eind dit jaar zelfs op 43.472 dollar. Dat is een stijging van bijna 300 procent. De grootste winst zou volgens de experts te vinden zijn bij de cardano, een nieuwe cryptomunt die zich vooral op de Derde Wereld richt en andere landen waar het lanceren van banksystemen duur is. Waar die eind januari nog 0,60 dollar waard was, zou die tegen het einde van het jaar op 10.63 dollar uitkomen en dat is een stijging van 1.669 procent. Ethereum vervolledigt de top drie met een voorspelde stijging van bijna 200 procent. Waar die eind januari nog 1.154 dollar waard was, zou dat tegen het einde van het jaar volgens de experts 3.371 dollar zijn.

De experts voorspellen echter dat het niet met alle cryptomunten even goed zal gaan. Want er zouden ook klappen vallen. Bij de vertcoin en de dogecoin bijvoorbeeld. Die zouden respectievelijk bijna 20 en bijna 5 procent zakken tot een waarde van 3,47 en 0,007 dollar. Het volledige overzicht vindt u hier.

Volgens Jon Ostler – de CEO van finder.com in het Verenigd Koninkrijk – is er duidelijk optimisme bij het panel, ondanks de daling in waarde van de afgelopen weken en maanden. “Waar we zagen dat de top 10 van cryptomunten 24 procent zakte de afgelopen maand, verwachten onze experts dat het maar om een hobbel in de weg gaat en dat ze er weer bovenop zullen komen”, zegt hij aan de Britse krant Metro. “We willen wel waarschuwen: de cijfers zijn maar een indicatie, het is heel moeilijk om te voorspellen wat de cryptomunten écht zullen doen. Want er zijn nog externe factoren die meespelen, zoals regulatie door financiële toezichthouders, wetten en banksystemen. Die kunnen ook nog een aanzienlijke impact hebben op de waarde van deze munten.”