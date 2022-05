Expert over de ban van Russische olie: “Dit zal de inflatie verder aanjagen terwijl Moskou een verdeel-en-heersspelletje kan proberen”

Hoeveel Russische olie kwam er bij ons terecht? Gaat de kraan helemaal dicht?

Thijs van de Graaf: “Rusland produceert 10 miljoen vaten ruwe olie per dag, of 10 procent van de wereldwijde productie. Voor de oorlog in Oekraïne voerden ze dagelijks 4,5 miljoen vaten naar Europa uit. Daarmee had Rusland hier een marktaandeel van 26 tot 27 procent. Rusland leverde in januari nog 22 procent van de Belgische import. Volgens het laatste rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de Russische invoer al met 1 miljoen vaten per dag gedaald door de zelf-sanctionering van Europese bedrijven. Denk aan Shell die geen Russische olie meer wil kopen. Het akkoord dat Europa nu bereikte weert tegen eind dit jaar 90 procent van de huidige Russische import. De aanvoer over zee wordt volledig stilgelegd. Een derde van de Russische olie bereikte ons via de Droezjba-pijpleiding. Die blijft open voor Hongarije, Slowakije en Tsjechië, die voor onbepaalde termijn een uitzondering kregen op het embargo omdat ze anders in de problemen zouden komen. Maar Polen en Duitsland draaien de kraan van Droezjba zelf dicht. Hier in België was er alleen aanvoer via tankers.”