Ex-private banker vertelt hoe we kunnen leren van de rijken: “Beleggen op je 25ste? Voor alles is een tijd”

"Als je alles verkoopt, verlies je twéé keer": onze geldexpert geeft advies voor grillige beurstij­den

De aandelenbeurzen zitten sinds begin dit jaar in een dalende modus. Gemiddeld genomen zijn ze 10 à 15 procent gezakt, al naargelang welke beursindex je bekijkt. Is dat het startsein om te beginnen beleggen en om koopjes te doen? Of is het eerder raadzaam om alles te verkopen om nog groter onheil te voorkomen? Onze geldexpert Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius, geeft vijf gouden tips: “Alles verkopen en omzetten naar cash is geen goed idee.”

18 maart