Evaluatiegesprek gepland? Zo vraag je opslag

Hoe vraag je om opslag?

Kies hiervoor het juiste moment. Zorg dat je baas wat tijd voor je heeft en doe het niet tijdens een gesprek dat een andere doelstelling heeft. Een evaluatiegesprek is bijvoorbeeld een goed moment om je loon met je leidinggevende te bespreken. Ga goed voorbereid naar het gesprek. Weet wat je uit de brand wilt slepen en met welke argumenten je die vraag kan ondersteunen. Dat hoeven er niet enorm veel te zijn: 1 of 2 sterke troeven zijn vaak al genoeg.

Kom je tot een deal, overloop de afspraken dan nog eens op het einde van het gesprek. Zorg dat je baas de laatste onduidelijkheden verheldert. En laat alles op papier zetten. Krijg je enkel een vage belofte, volg die dan op. Laat je leidinggevende voelen dat je die loonsverhoging echt wel wilt hebben. En krijg je toch nul op het rekest? Overweeg dan of je kan en wilt blijven werken bij jouw bedrijf. Is dat wel zo, weet dat je dan best niet al te snel opnieuw om opslag vraagt. Zowat één keer per jaar om loonsverhoging vragen is een aanvaardbare frequentie.

Welke argumenten kan je aanhalen?

Zorg dat je resultaten kan voorleggen die een hoger loon rechtvaardigen. Ondersteun je vraag naar opslag dus niet enkel met woorden en beloftes. Maar toon je baas op welke manier jij je onderscheiden hebt van je collega’s. Je hoeft daar niet vals bescheiden over te doen. Je baas moet zien wat je allemaal realiseert, ook doorheen het jaar. Staaf dit ook met cijfers die je successen aantonen.

Staat er een groot project op til, dan kan dat een reden zijn om opslag te vragen. Mogelijk zal je extra inspanningen moeten leveren, en daar mag wel iets tegenover staan. Ook als blijkt dat je meer doet dan je zou moeten doen volgens je functiebeschrijving, is dat een goed argument om opslag te vragen.

Werd je benaderd door een headhunter of een ander bedrijf, dan kan je dat ook uitspelen. Je bent immers gegeerd. Het feit dat je open kaart speelt met je werkgever, toont je loyauteit. En die mag best beloond worden.

Hoeveel loonsverhoging kan je vragen?

Denk je dat opslag wel op z’n plaats is, dan is de hamvraag natuurlijk: hoeveel loonsverhoging vraag je? Kijk eens rond en probeer te ontdekken wat jouw collega’s, vrienden en familie verdienen. Kijk de geldende cao in. Of gebruik het Jobat Salariskompas en ontdek wat anderen in jouw functies verdienen. Vergelijk hier jouw loon.

Hou er rekening mee dat het bedrag dat jij netto ontvangt een stuk lager is dan wat jouw werkgever bruto betaalt. Een opslag van pakweg 10% is daarom meestal onbespreekbaar voor een bedrijf. Stel dat je 3.000 euro bruto verdient en je zou 10% opslag krijgen. Dan krijg jij uiteindelijk 120 à 130 euro netto erbij. Bereken hier hoeveel er netto overblijft van je voorgestelde brutoloon.

Het kan daarom voor je werkgever interessanter zijn om over een uitbreiding van je extralegale voordelen te praten. Ook voor jou als werknemer lijkt dat een goed idee omdat je netto meer kan krijgen. Dat is een voordeel op korte termijn. Op langere termijn is een opslag in de vorm van extralegale voordelen mogelijk minder interessant. Je ontvangt een lagere uitkering bij ziekte of werkloosheid en bouwt minder pensioen op. Bovendien krijg je minder vakantiegeld en een lagere eindejaarspremie.

