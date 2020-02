Europese werknemer werkt harder, maar verdient niet veel meer: ook in België blijven lonen achterop

14 februari 2020

13u37

Bron: Belga 4 Geld In de meeste Europese landen is de productiviteit de voorbije jaren sneller gegroeid dan de lonen. Dat heeft het Europees Vakverbond (EVV), de koepel van Europese vakbonden, becijferd. In België ligt de productiviteitsgroei 3 procentpunten hoger dan de groei van de lonen.

Tussen 2010 en 2019 zijn in 15 Europese lidstaten de lonen achterop gebleven in vergelijking met de productiviteit, argumenteert het EVV. Zo is er bijvoorbeeld een kloof van wel 11 procentpunt tussen de loon- en de productiviteitsgroei in Spanje. Voor België, Nederland en Finland becijferde de vakbondskoepel die kloof op 3 procentpunt.

Volgens het EVV betalen de bedrijven meer uit aan hun aandeelhouders en bedrijfsleiders dan aan hun personeel. De vakbonden roepen de Europese Unie daarom op collectief loonoverleg te steunen, zodat werknemers een correct deel van de productiviteitswinsten kunnen onderhandelen.