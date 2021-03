Europese waakhond waarschuwt voor bitcoin: “Beleggers kunnen al hun geld verliezen”

Na de cryptomunt, nu ook de crypto­kunst: 6,6 miljoen dollar voor digitaal kunstwerk

28 februari Bijna 2 miljoen euro, dat is het hoogste bod dat bij het veilinghuis Christie’s momenteel uitgebracht is op een kunstwerk van de kunstenaar Beeple. De gelukkige koper zal wel met lege handen naar huis gaan. Het is een digitaal kunstwerk, een afbeelding van 21.000 op 21.000 pixels groot. In ruil voor die paar miljoen, ben jij wel de officiële eigenaar ervan. Na de cryptomunt is er nu ook de cryptokunst. Een internetmarkt die vorig jaar met maar liefst 300 procent in waarde steeg en waar digitale kunstwerken tot bijna 6 miljoen euro opbrengen.