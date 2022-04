“Europese vestiging van Amazon betaalde in 2021 geen belastingen”

Economi­sche groei koelt af in België, Oekraïne stevent af op -35%

De oorlog in Oekraïne weegt op de groei van de Belgische economie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor 2022 nog 2,1 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 1 procentpunt minder dan de vorige prognose van begin dit jaar. Wereldwijd is er van een afkoeling in groei te spreken van 0,8 procentpunten. De Oekraïense economie is er het ergst aan toe en zou met meer dan een derde krimpen.

19 april