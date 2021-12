Europese stroomprijzen op record na problemen met Franse kerncentrales, ook Belgische prijzen

Mijnenergie Energie­prij­zen blijven stijgen: variabel elektrici­teits­con­tract in december 20 procent duurder

Sinds dit najaar breken de energieprijzen alle records. Ook in december blijven we veel betalen voor elektriciteit en aardgas. Volgens Belpex monthly, een marktindex voor groothandelsprijzen, zullen de variabele elektriciteitsprijzen in december met ongeveer 20 procent stijgen. Mijnenergie.be legt uit wat je best doet.

29 november